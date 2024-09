Napoli Conte ha un dilemma | viene svelato tutto in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In casaè statoundiproprio per la gara di domenica prossima contro il Cagliari. Ildi Antonio, archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, si sta preparando per il prossimo turno di campionato. Domenica, esattamente alle ore 18.00, gli azzurri scenderanno sul campo dell’Unipol Domus per giocare contro il Cagliari. La sfida contro la squadra di Davide Nicola, di fatto, dirà molto sulle attuali condizioni del. Dopo aver battuto Bologna e Parma, infatti, il Cagliari è davvero un bell’esame per il gruppo agli ordini di Antonio. Nel frattempo, però, proprio il tecnico pugliese ha unper il futuro del team partenopeo.