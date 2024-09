Mi stai registrando? | perché Maria Rosaria Boccia ha dato forfait a Bianca Berlinguer in tv

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 settembre 2024) «Ci ho ripensato».haall’ultimo minuto a È sempre Carta? In un sms letto daha detto: «Non sono scappata, non c’erano le condizioni». Ma i retroscena dei giornali raccontano un’altra storia. L’imprenditrice e influencer è arrivata a Rete 4 due ore prima della diretta. Dopo il trucco ha parlato con la conduttrice della struttura della trasmissione. E qui è accaduto qualcosa. La prima domanda nel copione era su Giorgia Meloni e la frase su come una donna «deve guadagnarsi spazio nella società». E qui c’è stato un primo problema. Ma soprattutto durante la loro conversazionele ha detto a un certo punto: «Non è che mi?». La risposta di: «Ma per chi mi prendi?».