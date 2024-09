LIVE Berrettini-Fonseca 6-1 0-1 Italia-Brasile Coppa Davis in DIRETTA | due break set d’apertura comodo per il romano!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE DIDILADEL DOPPIO DIDI0-1 Servizio, dritto e chiusura al volo. Attenzione, in questo set èa servire per primo. 40-30 Orrendo approccio in chop del brasiliano. 40-15 Errore di dritto. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Rovescio sotto la rete del6-1! Servizio e dritto, sulle note di “bello e impossibile” si chiude il primo parziale dell’ITAL-a Bologna! 40-15 Ace (4°)! 30-15 Servizio e dritto! 15-15 Lo prende stavoltail nastro con il passante slice, poi passa di dritto. 0-15 Nastro vincente. 5-1 Gratuito con il rovescio! Si vola a servire per il 1° set in 19?! 30-40 Prima vincente