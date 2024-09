Le miss a Urbino | full immersion nell’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arte e bellezza si sono unite ieri a, con la visita alla città ducale delle quaranta ragazze finaliste all’edizione 2024 diItalia, che hanno trascorso la giornata con unainteramente dedicata alla storia dell’arte. Le finaliste infatti, dopo la selezione conclusasi nei giorni scorsi, stanno trascorrendo questa settimana a Numana, nei pressi di Ancona, per frequentare l’Academy diItalia, una novità della 85ª edizione ideata dalla patron Patrizia Mirigliani, che prevede per leogni giorno degli incontri con delle docenti, tutte donne, portatrici di esperienze in vari campi. A inaugurare l’Academy è stata lunedì Chiara Franchi, brand advisor, esperta di fashion marketing e autrice.