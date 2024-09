La verità di Totti | io Del Piero e Maldini? Ecco perchè non ci vogliono

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Francescoè una bandiera della Roma e lo sarà per sempre. Ma un posto per lui, nella dirigenza giallorossa, non sembra esserci. Un posto, badate bene, di livello. Un livello che si addice a una leggenda. Un discorso che lo accomuna ad Alex Delcon la Juventus e Paolocon il Milan. Tre bandiere lontane dai rispettivi club. Il motivo? Secondo quanto dichiarato danell’intervista a Sky Sport, i 3 sono ingombranti: “noi l’abbiamo sempre detto, ne abbiamo parlato, il motivo è che siamo diventati ingombranti. Queste sono le risposte che ti dai. Un nome importante offusca tutto quello che c’è all’interno. Noi siamo ex giocatori, competenti nel settore e questa dovrebbe essere la cosa più importante per una società. Se non la prendono in considerazione, si vede che hanno altri obiettivi o pensieri“.