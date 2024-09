Fiera la fine di un incubo Le presunte mazzette? Assoluzione definitiva | Ma l’azienda è rovinata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La sentenza ora ètotale "perché il fatto non sussiste". "Ma chi ridarà indietro i quattro anni al mio assistito, costretto a cambiare vita?", si domanda l’avvocato Simone Bianchi, difensore dell’imprenditore Angelo Rollo, amministratore della Webland 2000 srl, incaricata della stampa dei biglietti di ingresso alla. Perlomeno fino al divampare della tempesta, era giugno 2020, ovvero l’inchiesta sulleall’expo. E dei successivi processi conclusi in primo grado con una sfilza di assoluzioni. Ma se per gli ex presidenti Filippo Parisini e Nicola Zanardi e dell’imprenditore ed ex collaboratore giustizia Pietro Scavuzzo, il ‘grande accusatore’ della vicenda, incombe l’Appello (la Procura ha impugnato le assoluzioni), per Rollo e per l’ex direttrice dell’ente fieristico, Giorgina Arlotti, l’è davvero finito.