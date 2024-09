Fibrosi cistica a che punto sono le cure e le ricerche per la terapia genica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal David di Michelangelo in Piazza della Signoria a Firenze alla Mole Antonelliana a Torino, da Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia a Milano al Palazzo della Gran Guardia a Verona, dal Palazzo del Podestà a Bologna al Teatro Massimo di Palermo, dal 23 al 29 settembre i principali monumenti di oltre una ventina di città italiane si illumineranno di verde, colore istituzionale FFC Ricerca, aderendo alla prima Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di, una delle malattie genetiche gravi più diffuse, senza ancora una cura risolutiva. Cosa succede in caso die come si manifesta Laè causata da mutazioni che causano la perdita di funzione della proteina CFTR. Una sorta di via di passaggio per gli ioni cloruro e bicarbonato.