Europei ciclismo strada 2024 cronometro femminile | start list orari e ordine di partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ladella cronomtroelite ai Campionatidi cicismo suin programma da oggi, mercoledì 11, fino al 15 settembre nel Limburgo. A partire per prima la greca Fasoi con il pettorale numero 27, poi ogni 60 secondi un altro. Bisognerà aspettare le 15:33 per vedere sul percorso la nostra Vittoria Guazzini.CRONO27 FASOI Varvara (GRE) 15:12:00.000 26 JÓHANNESDÓTTIR Silja (ISL) 15:13:00.000 25 ELDEN KOSKER Neyran Neriman (TUR) 15:14:00.000 24 MINKOVA Valentinova Petya (BUL) 15:15:00.000 23 ROZLAPA Dana (LAT) 15:16:00.000 22 GAFINOVITZ Rotem (ISR) 15:17:00.000 21 ANDEON Caroline (SWE) 15:18:00.000 20 YASHCHENKO Tetiana (UKR) 15:19:00.000 19 KRÖGER Mieke (GER) 15:20:00.000 18 AALERUD Katrine (NOR) 15:21:00.000 17 JASKULSKA Marta (POL) 15:22:00.000. 16 ALONSO DOMINGUEZ Sandra (ESP) 15:23:00.000 15 RÜEGG Noemi (SUI) 15:24:00.