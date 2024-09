Cinque chilometri contromano sulla Statale 17 | caccia all' automobilista spericolata

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'Aquila - Un'ha seminato il panico17, percorrendo benin un tratto a scorrimento veloce tra Sulmona e Pratola Peligna. L'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, è stato immortalato da un altroche ha assistito incredulo alla scena. La donna alla guida di una Seat nera, dopo essersi immessaall'altezza di via delle Metamorfosi, ha proseguito per diversiignorando completamente i ripetuti avvertimenti degli altri conducenti. Un rischio inaccettabile La manovra azzardata della donna ha messo a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Fortunatamente, grazie alla prontezza di chi ha segnalato l'accaduto e alla capacità di reazione degli altri automobilisti, non si sono verificati incidenti.