Catania scippano una donna a bordo di uno scooter in pieno centro – VIDEO

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Approfittando del buio della notte, adi unounama sono stati intercettati e arrestati. Gli autori del fatto sono un uomo, catanese, di 38 anni e unadi 23 anni, originaria di Reggio Emilia. Ricevuta la segnalazione, un equipaggio dei Falchi ha raggiunto la vittima che ha raccontato di aver subito, pochi istanti prima, all’uscita da un ristorante, mentre passeggiava con la madre, lo scippo della borsa. La, nonostante lo stato di agitazione, è stata in grado di descrivere quanto accaduto precisando che i due giovani, fuggiti su un mezzo a due ruote, indossavano caschi di colore bianco. In particolare, il conducente del motociclo, di circa 30 anni di età, accelerando all’improvviso la marcia, piegandosi su sé stesso e in modo repentino le ha afferrato la borsa tenuta dai manici.