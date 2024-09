Cade dal balcone in crociera e muore a 12 anni | la tragedia davanti agli altri passeggeri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024)in. Un ragazzino di 12è caduto dal 14esimo piano di una nave da, perdendo la vita. Il giovane stava giocando con alcuni nuovi amici suldella sua cabina quando, in circostanze ancora non del tutto chiare, è caduto oltre la ringhiera, precipitando nella zona di “Central Park”, un’area interna della nave dedicata alla ristorazione. Alcune testimonianze hanno raccontato che i balconi erano scivolosi a causa della pioggia caduta poco prima, e diversihanno assistito all’orrore.Leggi anche: Donna sparisce in, marito condannato a 26per omicidio: “Si è tolto la fede” Il dodicenne si trovava sulla nave insieme ai genitori e alle sue due sorelle per celebrare il suo compleanno, partecipando a unanei Caraibi con destinazione il Texas.