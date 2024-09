Bankitalia a giugno sale numero e spesa dei turisti stranieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prosegue, a, la crescita dele delladei viaggiatoriin Italia e si incrementa anche il saldo della bilancia dei pagamentica con avanzo di 3,2 miliardi di euro, in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 (3,0 miliardi). Lo rende noto la Banca d'Italia secondo cui sia ladei viaggiatoriin Italia (6,1 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all'estero (2,9 miliardi) sono cresciute rispetto allo stesso periodo del 2023, entrambe di circa l'8 per cento. Nel complesso del secondo trimestre del 2024 il saldo è stato pari a 7,4 miliardi (0,4 per cento del Pil), da 6,7 nello stesso trimestre del 2023; è proseguito l'incremento di entrambi i flussi grazie soprattutto all'ulteriore aumento dei viaggi per vacanze.