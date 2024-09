Trevisan-Dolehide oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Martinase la vedrà contro Carolinenel primo turno del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località messicana. Partita ostica per la toscana, che trova subito dall’altra parte della rete un’avversaria difficile come la ventiseienne a stelle e strisce, numero 44 del mondo e testa di serie numero otto della manifestazione. Tra le due giocatrici si tratta del terzo precedente in carriera, con la statunitense che si trova avanti per 2-0 e partirà favorita ma non di molto secondo le quote dei bookmakers. In entrambe le circostanze, infatti, la contesa si è risolta solamente al terzo e decisivo parziale. Per la vincitrice c’è in palio il pass per gli ottavi di finale contro una tra l’ucraina Anhelina Kalinina oppure la messicana Renata Zarazua.