Stellantis scioperano i lavoratori di Fca Security è la prima volta | Dipendenti discriminati a Caivano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) “Stamattina iFcahanno incrociato le braccia per lanella loro storia lavorativa. I motivi dello sciopero sono relativi alla forte discriminazione che stanno subendo iimpiegati nel sito di”. E’ quanto dichiara, in una nota, Mario Di Costanzo, responsabile automotive Fiom Napoli. “La direzione aziendale – precisa Di Costanzo – sta procedendo ad una vera e propria dismissione a causa delle politiche di riduzione dei costi indicate dae non sappiamo alla fine degli ammortizzatori sociali cosa accadrà. Questo comportamento è inaccettabile anche perché la direzione aziendale anziché condividere con il sindacato un percorso per salvaguardare i livelli occupazionali procede senza nessuna contrattazione”.