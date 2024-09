Stefanini-Sanchez oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Lucreziase la vedrà contro Ana Sofianel primo turno del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località messicana. La toscana ha il vento in poppa dopo le due belle partite portate a casa all’interno del tabellone di qualificazione. L’urna è stata piuttosto benevola poiché le ha riservato un ostacolo fattibile come quello rappresentato dalla trentenne padrona di casa, giocatrice numero 285 del ranking mondiale, entrata in gara in virtù di una wild card. Tra le due non ci sono scontri diretti da registrare, conche partirà ampiamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per la vincitrice c’è il pass per gli ottavi di finale contro una tra la qualificata filippina Alexandra Eala oppure la ceca Marie Bouzkova, sesta testa di serie della manifestazione.