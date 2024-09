Sangiuliano indagato dalla procura di Roma per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ex ministro Gennarodiperdi, a seguito della denuncia presentata dal deputato Angelo Bonelli. Il fascicolo sarà trasmesso al tribunale dei ministri per verificare il coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia, che ha partecipato ad attività istituzionali senza titolo. Anche la Corte dei Conti del Lazio ha aperto un’indagine per danno erariale legato a eventuali spese pubbliche sostenute per l’imprenditrice di Pompei. L’inchiesta è stata apertadia seguito dell’esposto del leader dei Verdi Angelo Bonelli. Su cosa indaga ladiLe indagini si concentreranno su due aspetti principali.