PS5 PRO | Sony presenta il modello mid-gen di PlayStation 5

(Di martedì 10 settembre 2024) In occasione dellazione Tecnica di Mark Cerny sul futuro di5, la macchina mediatica diInteractive Entertainment si è riattivata per catturare l’attenzione dei milioni di utentindo ufficialmente la PS5 PRO, il nuovoad alte prestazioni della console. Dopo mesi di rumor, leak e speculazioni da parte di analisti e addetti ai lavori, l’annuncio delmid-gen di5 ha dato il via alla comunicazione di SIE in grande stile. Durante l’evento, il Lead System Architect Mark Cerny ha illustrato le caratteristiche avanzate della nuova piattaforma, delineando la visione del team di progettisti che ha lavorato per dare forma a questa iterazione di, prima del passaggio alla prossima generazione.