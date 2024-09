Piante autunnali cosa coltivare sul balcone e nell’orto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Il primo assaggio di autunno è arrivato. Con il calo delle temperature, le foglie che iniziano a staccarsi dagli alberi e i fiori secchi, difficilmente si penserebbe a questa stagione come il periodo migliore per seminare o piantare nuoveino nell'orto. Eppure, proprio grazie al clima più fresco e all’umidità naturale data dalle piogge, i mesipossono essere ideali per la crescita di diverse varietà di, ortaggi e fiori, purché siano stati piantati al momento giusto. In caso di eventuali ritardi, comunque, è sempre possibile acquistaregià cresciute da sistemare in vaso. Preparazione del terreno Prima di piantare o seminare, è importante preparare adeguatamente il terreno.