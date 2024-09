Pg Milano ' Vallanzasca va trasferito in struttura per cure'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Per la Procura generale di, col sostituto pg Giuseppe De Benedetto, così come per la difesa, Renatodeve passare dal carcere ad un luogo di cura, in detenzione domiciliare, date le gravi condizioni di salute. Nell'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, che deciderà nei prossimi giorni, il magistrato, sulla base delle relazioni mediche, ha spiegato che è "accertata la condizione di demenza" e "c'è incompatibilità conclamata con la detenzione in carcere". È "il momento - ha aggiunto - di modificare la condizione di detenzione, da eseguire nellaassistenziale che ha dato disponibilità".