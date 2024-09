Ogni giorno di David Levithan diventa un graphic novel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Avereun corpo diverso. Vivereuna vita diversa. Ma amare sempre la stessa ragazza. Questa è la storia di A, protagonista del romanzo di”, pubblicato nel 2013 da Rizzoli, e in uscita in libreria dal primo ottobre 2024 in versione, illustrato da Dion Mbd. Fin dalla nascita, A si risvegliain un nuovo corpo. Affezionarsi alle esistenze che sfiora e? un lusso che non può permettersi, influenzarle un peccato di cui non vuole macchiarsi. Quando però conosce Rhiannon, chiudere gli occhi e riprendere il cammino da nomade e? impossibile: per la prima volta prova l’amore. A cerca quindi di stabilire un contatto, di spiegare la sua maledizione, fino a convincere Rhiannon che e? tutto vero, che quella chesi presenta da lei e? la stessa persona, anche se in un corpo diverso.