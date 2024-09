Nasce SaudIta Association obiettivo Camera Commercio italiana a Riad

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Creare un ponte tra l’Italia e l’Arabiaper facilitare le interconnessioni tra gli operatori economici dei due Paesi, avviare le prime interlocuzioni con il governo italiano e quelloper individuare la linea strategica necessaria per ottenere il riconoscimento didiall’estero, svolgere attività in favore degli scambi commerciali tra l’Italia e l’Arabia, assistere gli operatori economici dei due Paesi, favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione tra imprenditori e promuovere la diffusione di informazioni economiche, utili a sviluppare opportunità di affari. Sono gli obiettivi della, presentata in Senato. “è un’associazione volontaria di imprenditori senza scopo di lucro.