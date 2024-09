Morto l’imprenditore Mimmo Colatriano fondatore della storica Cover Up

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Teramo - La città è in lutto per la scomparsa di, noto imprenditore erinomata azienda di abbigliamentoUp., 74 anni, è deceduto questa mattina presso la sua abitazione dopo una lunga battaglia contro una grave malattia., figura di spicco nel mondo dell’imprenditoria, lascia un vuoto incolmabile non solo per la sua famiglia ma anche per il settore dell’abbigliamento, che ha contribuito a plasmare con la suaazienda. Era padre di Matteo, attuale assessore al Turismo, che ora si trova a gestire il doloreperdita personale e professionale. I funerali disi svolgeranno sabato alle ore 16 presso la chiesa di Santa Maria Assunta in via Roma.