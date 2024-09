La danza incontra l’arte La Pinacoteca si apre a una rassegna inedita dedicata alle donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024)re nel, un dialogo tra corpi in movimento e corpi dipinti, un racconto fisico e pulsante delle opere esposte nelladi Siena. Il progetto si intitola ‘Lux Feminae:e Ma’ e porterà nelle stanze del museo senese un programma di eventi dedicati alla, proprio con l’intenzione di far dialogare tra loro linguaggi artistici differenti, alla ricerca di quegli archetipi femminili ampiamente rappresentati proprio nelle opere della collezione senese. Per i visitatori un’occasione di vivere il museo in una dimensione diversa. "Il nostro museo è fatto di piccoli spazi – dichiara il direttore della, Axel Hémery – e questo renderà ancora più particolare l’esperienza di, proponendo sempre un approccio di natura intima".