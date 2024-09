Koopmeiners la Juventus nel destino | Ho sempre seguito i bianconeri Sono davvero felice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Torino, 10 settembre 2024 – È stato il colpo di mercato più atteso e desiderato, ma anche quello più difficile da portare a termine. Teunè diventato un nuovo giocatore della Juve sul finire del mercato, al termine di un lungo tira e molla con l’Atalanta, che fino all’ultimo ha tenuto duro sulla cifra totale di 60 milioni di euro. Alla fine Giuntoli l’ha spuntata e Thiago Motta ha il suo tuttocampista in mediana, il giocatore capace di abbinare, con grande qualità, entrambe le fasi di gioco. L’olandese può diventare il top player di questa Juve. Le sue emozioni da bianconero partono fin da bambino: “Hoil calcio italiano e la– le sue parole in conferenza – Quandoarrivato in Italia qualche anno fa mireso conto di quanto fosse importante la Juve e ho continuato a seguirla.