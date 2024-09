Dalla Porta punti importanti a Magny Cours

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "Sono abbastanza soddisfatto della prestazione in "gara 1", dove siamo riusciti a ottenere un buon risultato sfruttando al meglio le condizioni della pista e conquistandoimnti. In "gara 2", purtroppo, ho incontrato alcune difficoltà e ho faticato a imporre il mio ritmo. Ci tengo comunque a ringraziare di cuore la squadra, che ha lavorato instancabilmente per mettermi a disposizione la miglior moto possibile". E’ così che Lorenzoha commentato la propria performance di domenica scorsa a, nell’ottavo round del campionato Supersport. In Francia, il pilota di Montemurlo si è classificato dodicesimo nella prima corsa e ventesimo nella seconda, guadagnando qualche posizione nelle graduatoria generale.