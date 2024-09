Come capire se i propri capelli sono ricci? Il plopping può aiutare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) È normale avere un bad hair day e sentirsi insoddisfatte dei. Quello che invece non è normale è non essere mai soddisfatte del risultato ottenuto dopo averli lavati a casa. Molte donne nonconsapevoli di avere io mossi e, di conseguenza usano i prodotti non adatti. Di conseguenza anche l’asciugatura non viene fatta in modo corretto, risultando in una piega che non regge echesempre crespi, gonfi, indomabili e opachi. Il problema è evidentemente diffuso, perché anche su TikTok c’è una pletora di video che spieganoriconoscere ilo tipo di capello. Evidentemente siamo abituate a pensare che isiano solo quelli con la spirale molto piccola e stretta.