Chi era Said Malkoun l’uomo investito e ucciso dopo una rapina a Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2023 – Di lui si sapeva soltanto che era nato in Algeria 47 anni fa, ma quando l’Italia aveva provato a rimpatriarlo con un foglio di via, nessun paese del Maghreb lo aveva riconosciuto come suo cittadino.una, viveva una vita difficile.aver girovagato per l’Italia, da qualche tempo si era stabilito in Toscana., travolge e uccide il ladro che l'avevata Non aveva una fissa dimora, ma chi lo conosceva racconta di un uomo capace di arrangiarsi dormendo qua e là. Per racimolare qualche spicciolo faceva il ‘parcheggiatore’ nella zona della Darsena, aiutava cioè le persone a trovare un posteggio. Ovviamente si trattava di un lavoro abusivo e irregolare, ma nessuno racconta di reazioni violente contro chi si rifiutava di dargli qualche spicciolo.