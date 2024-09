Carta ‘Dedicata a Te’ | sostegno essenziale per i beneficiari italiani

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 10 settembre 2024) Negli ultimi mesi del 2024, laa Te’ si è confermata come uno strumentoper sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica. Con un valore di 500 euro, laa Te’ consente aidi acquistare beni di prima necessità, carburante e persino abbonamenti ai trasporti pubblici locali, alleviando così il peso di alcune delle spese più urgenti.a Te’, foto Ansa – VelvetMagCos’è laa Te’ Laa Te’ è stata istituita con l’obiettivo di offrire un supporto concreto a coloro che versano in condizioni economiche precarie. Tale iniziativa è stata promossa dal Governo italiano in collaborazione con l’INPS e i Comuni locali.