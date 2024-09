Carducci e la fata bianca una poesia di amicizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Alla nobildonna Silvia Baroni Semitecolo, in Pasolini Zanelli, "signora contessa Silvia molto amata", Giosuèscrisse più di 180 lettere negli anni a cavallo fra due secoli: quasi una al mese per l’ "amica gentile", appassionata di musica e di belle lettere, quella che per lui era la ", sovrana e partecipe della multiforme armonia". Si scambiarono decine di pagine, si raccontarono momenti di vita, ricordi, felicità e dolori.le scrisse fino agli ultimi giorni di vita, nel 1907: quando non riuscì a più a maneggiare la penna, dettò le sue parole al genero e segretario Giulio Gnaccarini e ai collaboratori, ma non voleva far mancare un pensiero per la signora, perché "senza di Lei non vi è luogo bello, ed Ella ha il potere, con la parola e co’l sorriso, di far più bello l’aspetto delle cose".