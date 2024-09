Carceri Regimenti | Salute lavoro e affettività per prevenire i suicidi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Si è riunito ieri per la prima volta, presso la Sala Velino della Regione Lazio, il tavolo interistituzionale per l’elaborazione di un Piano regionale per la prevenzione deiin carcere convocato dall’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa. “Il Piano di prevenzione del rischio dinegli istituti penitenziari è uno strumento fondamentale per garantire la tutela della, la qualità della vita e la dignità della pena – sottolinea l’assessore– la lunga e tragica catena dinellepuò essere interrotta solo se le istituzioni fanno rete lavorando insieme super restituire dignità e offrire una prospettiva di speranza ai detenuti.