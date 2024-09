Pelle sensibile o sensibilizzata | sappiamo davvero la differenza?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 9 settembre 2024) Fastidio, rossore, bruciore, secchezza intensa e talvolta anche prurito. Quelli elencati sono i sintomi che accomunano sia lache la. Eppure tra le due condizioni esiste una profonda, nonostante capiti spesso che vengano confuse o che i termini vengano utilizzati come interscambiabili. Laè l’organo più esteso del nostro corpo e  svolge una fondamentale funzione di difesa dall’ambiente esterno. Proprio per questo suo ruolo fondamentale in prima linea, può succedere che sia più suscettibile ad alcune problematiche. Questo succede nelle zone maggiormente esposte, come viso, contorno occhi, collo, décolleté e mani. Lo strato corneo è lo strato più esterno dell’epidermide e costituisce la barriera della