Oltre il tennis c' è la vita e voglio dedicare questo trofeo a mia zia che non sta bene Auguro a tutti la salute

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il 2024 è un anno indimenticabile per Jannik Sinner. Ilta italiano, dopo il trionfo agli Australian Open, ha conquistato anche il suo secondo torneo del Grande Slam della stagione vincendo gli US Open. La finale, giocata contro l’americano Taylor Fritz, è stata dominata dall’azzurro, che ha chiuso il match in tre set, confermandosi il numero uno del mondo. Un percorso strepitoso, che ha segnato il coronamento di un anno straordinario, ma anche il superamento di un periodo difficile sia dentro che fuori dal campo. Game, set, match.