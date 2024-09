Mercanti e banchieri non vanno in Paradiso parola di Dante

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024)è stato un autore immenso per molte cose, forse il più grande poeta di tutti, e non solo in Europa. Ma la sua grandezza infinita non emerge quando scrive di economia: come sosteneva lo storico Ernesto Sestan, «egli è sordo completamente al senso dell’economico». Pur vicino al movimento francescano, non seguì la linea di Pietro Ulivi e degli altri frati teologi-economisti che, osservando inelle città, furono tra i primi a comprendere che non tutta la mercatura era incivile, che non tutti i profitti erano cattivi, che non ogni prestito a interesse era usuraio.resta invece legato ad Aristotele, e così non entra nel Trecento e nella moderna dimensione economica ed etica dell’Umanesimo, dove anche il commercio fu incivilimento e virtù cristiana.