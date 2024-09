Love Lies Bleeding la recensione | un buon film che poteva essere grande

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) Katy O' Brian e Kristen Stewart splendida coppia spaiata per il nuovo lungometraggio di Rose Glass. Se l'imprinting funziona risultando affascinante, manca forse il guizzo giusto per renderlo pienamente potente. Al cinema dal 12 settembre. Inc'è talmente tanto materiale, spesso sciupato, che c'è da chiedersi quale sia la deriva intrapresa dal cinema indipendente americano. Scritto da Weronika Tofilska, e diretto dalla britannica Rose Glass, ilsembra ereditare tanto le influenze dei Fratelli Coen (escludendo l'umorismo) quanto le inflessioni narrative di Joe R. Lansdale o di Jim Thompson. Un panorama conosciuto (e poi siamo nel New Mexico, cornice celeberrima, e dal fascino unico), miscelato in un sudiciume che pervade la scena: sentiamo l'odore acre del sudore di una palestra, veniamo punti dalla puzza acuta del sangue, impossibile da lavare. Tuttavia, l'opera