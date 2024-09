LIVE Israele-Italia 1-2 Nations League calcio in DIRETTA | vittoria preziosa ma troppi alti e bassi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.44 L’non sbaglia e batte. Bravi gli azzurri a non sottovalutare una potenziale “partita-trappola”. Avvio a favore dei padroni di casa, l’fatica a trovare ritmo: ci provano Dimarco e Bellanova. Frattesi la sblocca su inserimento al 37? e regala il vantaggio all’intervallo. Meglio nella ripresa i ragazzi di Spalletti, Kean raddoppia a botta sicura su respinta corta del portiere, nel miglior momento d’. I padroni di casa tornano minacciosi con la rete di Abu Fani su flipper in area di rigore ma l’gestisce il recupero con maturità e porta a casa 3 punti preziosi. 94? TRIPLICE FISCHIO!BATTE1-2 ! 93? Retégui steso. Punizione e tempo che scorre. 92? Azzurri stabili in zona bandierina. 91? Zaccagni conquista fallo dalla bandierina avversaria. L’gioca col cronometro.