L’avv Grassani | Contratti Napoli da azienda vera vi svelo aneddoti sui 19 anni di collaborazione con ADL Caso Juventus-Napoli? Una giustizia che non poteva essere negata

(Di lunedì 9 settembre 2024)ocato delMattia, in un’intervista esclusiva, racconta le sfide giuridiche più significative degli ultimi 19. Oggi, durante la trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello” su CRC, radio partner della SSCocato Mattiaha condivisoe riflessioni sui suoi 19dicon il presidente Aurelio De Laurentiis. Un’intervista che ha messo in luce alcuni dei momenti più significativi e le battaglie legali che hanno caratterizzato il percorso del club azzurro.ha ricordato il momento cruciale in cui De Laurentiis lo contattò per la prima volta. Era un venerdì sera, dopo una stagione deludente e una serie di ricorsi infruttuosi contro squadre di Serie B. De Laurentiis, affiancato dall’allora direttore sportivo Pierpaolo Marino, desiderava cambiare strategia: non più ricorsi, ma un riscatto sul campo.