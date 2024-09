Inter per Monza rebus in attacco In difesa solo certezze

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Con la pausa Nazionali che volge al termine, in casasi pensa a come definire l’in vista della trasferta die agli impegni contro Manchester City e Milan.– Da stasera in poi, ogni singolo pensiero sarà rivolto al ritorno in Serie A. I calciatori, dopo le partite delle rispettive Nazionali, faranno rientro a Milano con gli allenamenti fissati sin dal giorno dopo ad Appiano Gentile. L’idea di Simone Inzaghi è quella di limare i dettagli prima della solita rifinitura così da partire per– trasferta più breve, se si esclude il derby – con le idee ben chiare. In poco più di cinque giorni, il tecnico dell’dovrà sistemare uno reparto.