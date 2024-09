Germania Nagelsmann | Olanda squadra fisica ma hanno anche grande qualità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) In vista dell’impegno della seconda giornata di Nations League che vedrà la suaaffrontare l’, il CT Julianha parlato in conferenza stampa: “Individualmente loro sono meglio attrezzati degli ungheresi.un buon mix trae fisicità. Spero che lo stadio sia tutto esaurito e che ci sia una buona atmosfera. Sarà sicuramente una partita emozionante e noi non vediamo l’ora“. Poi sulla possibile formazione titolare il tecnico della Mannschaft non si è sbilanciato: “Non abbiamo l’idea di cambiare tuttose l’avversario è diverso e con uno stile di gioco differente. Pavlovic potrà partire di nuovo dal 1?, ma decideremo in serata“.