Fiesole diventa teatro con ‘In Suburbia’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Firenze, 9 settembre 2024 - “In Suburbia (theater)” è una città che, i cortili delle case popolari, spazi inconsueti delle città trasformati in palcoscenico, gli spettacoli replicati in mezzo al pubblico, le periferie cheno centro. La quarta edizione della rassegna, pensata per garantire un accesso trasversale alla cultura, grazie alla gratuità dell'iniziativa e alla capillarità della diffusione territoriale, nasce con l’idea portante di far arrivare ovunque ilper creare nuovi incontri. Iniziata a giugno, si chiude con le tappe fiesolane del 10 e del 15 settembre, dopo aver realizzato tantissime repliche nei cortili delle case popolari e nei giardini pubblici della Città Metropolitana. Le ultime due giornate di programmazione si terranno in Piazzetta delle Gualchiere, Il Girone,(a partire dalle ore 18:30, ingresso libero).