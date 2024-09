Eccellenza Al Matelica basta Iori per battere l’Osimana | 1-0 al Giovanni Paolo II

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’ex Jesina decide la sfida a metà della ripresa e consegna i tre punti alla squadra di Santoni. Nel finale Ginestra salva su Minnozzi, 9 settembre 2024 – Capitanregala ali primi tre punti al ritorno nel campionato di. La squadra di Santoni, infatti, ha vinto 1-0 contro la corazzata Osimana grazie al gol dell’ex giocatore della Jesina. La formazione di Labriola non è riuscita a trovare la via del gol, in una sfida equilibrata. La partita Nel primo tempoè propositiva: Minnozzi non riesce a girare in porta un cross di Micucci, poi è sempre lo stesso Minnozzi ad imbeccare Falcioni ma Ginestra para. Veneroso impegna Santarelli da punizione. Al 39? Aqulia lanciache in velocità supera Sasso, con il sinistro cerca la porta ma la palla finisce alta sopra la traversa.