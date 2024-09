E i voti? Schlein si dice pronta a governare? Maurizio Belpietro la umilia con una frase | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Da quando Maria Rosaria Boccia è riuscita nella memorabile impresa di far dimette l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è diventata a tutti gli effetti la nuova paladina della sinistra. In effetti, anche lo stesso Antonio Padellaro è stato costretto ad ammettere che ha fatto più lady Pompei per contrastare il governo guidato da Giorgia Meloni che "l'opposizione in due anni". L'imprenditrice, oltre a essere l'artefice di questo terremoto politico, è diventata anche una celebrità sui social. E un personaggio conteso da giornali e televisioni. A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, i riflettori si sono di nuovo accesi su Maria Rosaria Boccia. Può essere lei l'ariete in grado di abbattere il governo Meloni?, ospite negli studi di Mediaset, sostiene che agli italiani non interessi più di tanto il caso Sangiuliano.