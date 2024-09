Dramma sulle spiagge salentine Malore fatale per un turista muore 85enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un. Teatro dell’ennesima tragedia, avvenuta nella mattinata di oggi, è stata la spiaggia di Torre dell’Orso, marina di Melendugno. Vittima un uomo di 85 anni,toscano che si trovava nel Salento per una vacanza. L’anziano uomo è stato colto da unmentre faceva un bagno in mare. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sono stati alcuni bagnanti che hanno trascinato l’a riva ed hanno cercato di salvargli la vita. Tragedia, terza morte in mare in pochi giorni Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare l’uomo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne la morte.