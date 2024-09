Coppa del Mondo di Canoa Slalom l’Italia in gara ad Ivrea dal 12 al 15 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024) La stagione dideldellariprende in Piemonte, dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi. La prossima competizione (quarta tappa) si disputerà dal 12 al 15presso lo Stadio dellaCittà di(Torino) e ci saranno 15 Azzurri in(con 8 uomini e 7 donne). Affronteranno i loro avversari sulle acque della Dora Baltea. Per il kayak scenderanno inil campione olimpico in carica Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Michele Giuseppe Pistoni, Stefanie Horn, Agata Spagnol e Francesca Malaguti. Nella canadese, invece, punteranno al podio Raffaello Ivaldi, Marino Spagnol, Elio Maiutto, Marta Bertoncelli, Elena Borghi e Elena Micozzi. Nel kayak cross, saranno protagonisti gli stessi De Gennaro, Horn e Spagnol con di Zeno Ivaldi, Tommaso Panico e Chiara Sabattini.