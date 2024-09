Cautano la sala consiliare intitolata al compianto Domenico Orlacchio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 5 minutidi Annalisa Papa Nel pomeriggio di sabato 07 settembre, si è svolta ala cerimonia di intitolazione all’architettodelladel Comune. Insieme all’amministrazione erano presenti un folto numero di cittadini, le forze dell’ordine, la famigliae l’archRapuano. Una cerimonia commossa che ha ricordato l’impegno, la dedizione e l’umanità del professionista. Sentito il discorso dell’architetto Rapuano che ha voluto ricordarlo con questa parole: “Sono contento di essere qui oggi a ricordare il professore. Uomo attivo e stimato nel dibattito accademico come in quello urbanistico e professionista capace e apprezzato, quando il sapere non era ancora distinto dal saper fare come oggi sempre più spesso accade.