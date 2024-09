Caserme strade e castelli In arrivo 12 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Prosegue la ricostruzione pubblica. "Man mano che i soggetti attuatori proseguono con i progetti, di pari passo avanza anche l’attività amministrativa della struttura commissariale, che con i decreti degli ultimi giorni ha liquidato all’Ufficio speciale ricostruzione Usr Marche oltre 12di euro per l’avanzamento di 62 opere" spiega il commissario Guidoin relazione al cratere marchigiano. A fare la parte del leone è la provincia di Macerata, che ha registrato più danni agli edifici con il sisma. La struttura commissariale ha ora liquidato all’Usr 2,5di euro per la caserma dei vigili del fuoco di Macerata (l’importo complessivo del contributo è di 12,7). A Bolognola 607mila euro per l’adeguamento sismico della Sala convegni.