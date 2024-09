Biogem al via Le 2ue culture | i microrganismi al centro della sedicesima edizione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Saranno i microorganismi che popolano il nostro corpo, considerati non solo nei loro aspetti strettamente biologici, i protagonistide “Le 2ue” di, quest’anno in programma dal 12 al 15 settembre e intitolata “Animali viventi che si trovano negli animali viventi”, con un diretto omaggio a Francesco Redi. Il meeting arianese, per l’ottava volta insignitoMedagliaPresidenzaRepubblica, si cala dunque nel mondovita estranea, eppure interna al nostro organismo, partendo dal saggio omonimo del grande biologo toscano, tra i primi, nel lontano Seicento, ad affrontare in termini scientifici il tema.