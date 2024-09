Sinner | Dedico la vittoria a mia zia non so per quanto sarà ancora con me a condividere queste gioie

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannik, dopo aver vinto il suo secondo Slam agli Us Open, battendo Fritz per 3 set a 0, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la premiazione. Le parole diIl primo ragazzo italiano nella storia a vincere l’Us Open «Congratulazioni a Taylor e al suo team, state facendo un grandissimo lavoro. Sono sicuro che sari un grande protagonista di questo sport. Buona fortuna. Questo titolo per me vuol dire tantissimo, l’ultimo periodo non è stato facile e ringrazio il mio team che mi ha sostenuto ogni giorni. Amo il tennis, mi sono allenato tanto per questi palcoscenici però oltre il campo c’è una vita, voglio dedicare questo titolo a mai zia perché non sta bene e non so perrimarrà nella mia vita. È bellissimo poter dividere con lei questo momento positivo, è stata una persona importante della mia vita.