Per chi ama Friuli Doc magliette shopper e tanti gadget

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 8 settembre 2024) I ricordi degli eventi più imporpassano inevitabilmente anche attraverso gli oggetti. E per chi amaDoc, la sua storia, il territorio delVenezia Giulia, la sua cucina e le sue eccellenze, che nella manifestazione udinese sono assolute protagoniste, quest’anno ci sarà un modo speciale per custodire tutti i momenti speciali: la nuova collezione dimarchiataDoc. In occasione della trentesima edizione della manifestazione l’amministrazione comunale ha infatti voluto realizzare una collezione di oggetti unici per celebrare la festa più caratteristica del. Durante la quattro giorni di festa sarà possibile acquistare, penne, collari salvagoccia per le bottiglie di vino, sacche-zaino e, ça va sans dire, il cavatappi della kermesse.