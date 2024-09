Olaf Scholz | Intensificare gli sforzi per la pace Io e Zelensky d’accordo che debba essere coinvolta anche la Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Un conferenza diper risolvere il conflitto trae Ucraina e nessuna intenzione di chiedere la fiducia. In una intervista all’emittente pubblica Zdf il cancelliere tedesco,, lancia due messaggi molto precisi. Tutto questo mentre la guerra innescata dall’invasione di Mosca appare dagli esiti sempre più incerti e a una settimana dalle elezioni che hanno visto una affermazione dell’estrema destra di Afd probabilmente condizionatadal conflitto. Il cancelliere ha chiesto diglidiplomatici per raggiungere lain Ucraina “più rapidamente”, mentre la guerra sta attraversando il suo terzo anno. “Credo che sia giunto il momento di discutere su come uscire da questa situazione di guerra e raggiungere lapiù rapidamente. Ci sarà sicuramente un’altra conferenza di