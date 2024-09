MotoGP GP 2024 | risultati e ordine di arrivo Marc Marquez vince anche a Misano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Icon l’die la classifica della gara del GP di San Marino, tredicesimo appuntamento della stagione di. Un pomeriggio ricco di emozioni sul circuito dipremia per la seconda settimana di fila. Lo spagnolo del Team Gresini taglia il traguardo per primo davanti alle due Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Una gara determinata da una prima metà in cui succede di tutto, con la pioggia che arriva per un paio di minuti a scombussolare le cose e determina in maniera importante l’esito: cadono Acosta e Morbidelli, mentre Martin cambia moto e sbaglia totalmente la strategia. Ne approfittano Bagnaia e soprattutto, che invece decidono – come tutti gli altri – di restare in pista e con un buon ritmo fanno il vuoto.